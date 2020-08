Big match degli ottavi di finale di Champions andrà in scena al Camp Nou con la sfida di ritorno tra Barcellona e Napoli. I catalani, favoriti dai bookies come una delle possibili squadre vincitrici della competizione, ospiteranno per la prima volta gli uomini di Gattuso in casa ma puntano a fare meglio del pareggio della gara d'andata al San Paolo; l'obiettivo è passare il turno e tentare di riportare in Spagna il titolo di campione d'Europa che manca da 5 anni. Il club partenopeo dovrà dal suo canto dare il massimo e dimostrare di essere competitivo per cercare di passare il turno, vincendo la gara o cogliendo un pareggio segnando almeno due reti.

In diretta dal Camp Nou la conferenza stampa del tecnico azzurro e del portiere Ospina. La conferenza inizierà con un po' di ritardo.

Ultimo aggiornamento: 18:59

