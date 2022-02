Barcellona-Napoli, ecco i convocati: Osimhen stringe i denti e parte

Victor Osimhen ci sarà: il nigeriano azzurro viaggia con il Napoli alla volta di Barcellona, dove domani si giocherà l’andata dei Playoffs di Europa League contro i catalani. Aggregato al gruppo Victor, che stamattina non si era allenato con i compagni a causa di un problema di sovraccarico al ginocchio destro. In dubbio la sua presenza dal primo minuto. Confermate le assenze degli infortunati Lozano, Politano e Lobotka, assente anche Tuanzebe che non c’è in lista Uefa.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski;

Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna.