Di Lorenzo, potevamo fare di più: «Non è facile imporsi a Barcellona»

Il pareggio al Camp Nou lascia aperto il discorso qualificazione tra Napoli e Barcellona, come conferma Giovanni Di Lorenzo. «Ci siamo abbassati troppo ma giocavamo contro il Barcellona, non era facile venire qui e imporsi. A tratti ci siamo riusciti, peccato per il rigore un po’ così, ma è un buon pareggio. Ce la giocheremo al ritorno» ha detto.

Il terzino del Napoli analizza la prestazione azzurra. «Hanno un palleggio importante, riescono ad abbassare la tua linea e non è facile» ha continuato a Dazn. «Sicuramente potevamo fare di più, soprattutto per i nostri attaccanti. Ma abbiamo fatto una buona partita, è importante vincere al ritorno».