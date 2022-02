Barcellona-Napoli, domani in edicola gratis lo speciale di 16 pagine del Mattino

Torna dopo due anni una delle sfide più attese: seppur in Europa League il Napoli sfida ancora il Barcellona per un match che ha il sapore di Champions. Sarà un Barça senza Messi, in crisi dopo i fasti vissuti negli ultimi due anni. Ma il Camp Nou è sempre uno degli stadi più temibili del mondo e servirà un Napoli "bello di notte" per reggere il confronto.

Ed è per celebrare questa sfida che Il Mattino promuove uno speciale gratuito in edicola domani, mercoledì 16 febbraio: 16 pagine per conoscere la sfida nei dettagli, tra precedenti, focus su avversari, interviste e approfondimenti.

Si parlerà di Spalletti e delle sue strategie per imbrigliare i catalani, della carica dei napoletani in Spagna, della sfida di due anni orsono prima e dopo il Covid, della vita blaugrana di Xavi e della crisi societaria recente del club, della prima volta di Crujff a Fuorigrotta e del legame delle due squadre con Maradona. Infine le interviste a tutto spiano ad Alessandro Renica e a Marcos Alonso.

