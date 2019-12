LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella tra Napoli sarà una sfida importantissima in campo, perché varrà l'accesso ai quarti di finale del torneo, ma soprattutto potrà essere occasione importante fuori, dove le due società si incontreranno tra la costa spagnola e quella napoletana.E, secondo Mundo Deportivo, parleranno anche di mercato. Di quel Fabián Ruiz che alpiace tanto e che i catalani seguono con molto interese da mesi. Un'offerta alsarà presentata, ecco perché il doppio confrontopotrebbe essere il momento giusto per i blaugrana per affondare il colpo in vista della prossima stagione.