Napoli, Fabian avverte il Barcellona: «Sono forti? Sì, ma anche noi»

«È una competizione importante, sarà complicato contro il Barcellona perché sono forti ma anche noi stiamo facendo bene. Speriamo di poter vincere». Fabian Ruiz non usa mezzi termini. A Barcellona lo spagnolo del Napoli è quasi padrone di casa e vorrà esserlo anche domani al Camp Nou. «Al Barcellona piace giocare la palla? Sì, come piace anche a noi. Sarà fondamentale avere il possesso e provare a gestire la palla. Scenderanno in campo per vincerla, ma anche noi ci siamo preparati per vincerla e speriamo di riuscirci».

Che Barcellona si aspetta Fabian? «Hanno avuto difficoltà a inizio anno ma poi hanno cambiato passo: è una squadra giovane che ha fame, dal mercato sono arrivati calciatori importanti, sarà un doppio confronto complicato e speriamo che il ritorno in casa sia decisivo per noi» ha aggiunto in conferenza. «Parliamo sempre del Barcellona, uno dei club più importanti al mondo. È una bella partita, abbiamo rispetto per loro, senza averne timore. Lobotka o Anguissa? Per me cambia poco. Noi favoriti? Siamo forti e stiamo facendo bene, non so se possiamo vincere la Coppa ma vogliamo lottare per arrivare in fondo».