Fabian Ruiz, il sangue dopo la battaglia di Barcellona

Con la testa fasciata e la maglietta piena di sangue come se avesse sezionato un pesce spada, Fabian Ruiz, non riesce a rientrare per giocare i minuti finali del recupero dopo essersi scontrato con Gavi. Non rimette i piedi nel campo, dopo che i suoi piedi hanno permesso di uscire al Napoli con un risultato buono per il ritorno. La sua partita è tutta nello scontro finale col taglio alla nuca, perché l'andaluso sinuoso ed elegante ha giocato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati