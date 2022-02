Fabian Ruiz tranquillizza il Napoli: «Uno spavento, ma ho la testa dura»

Brutto colpo subito alla testa per Fabian Ruiz, che ha dovuto lasciare nel finale il campo di Barcellona-Napoli per la ferita che non gli ha permesso di continuare. Nel post partita è arrivato il messaggio dello spagnolo: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ci restano altri 90 minuti in casa per vincere! A tutti voi che mi avete scritto, sto bene! È stato solo uno spavento ma ho la testa dura».

