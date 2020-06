Secondo la Bild tutte le restanti partite della Champions League 2019-2020 si giocheranno a Lisbona. Nei giorni scorsi il giornale tedesco aveva per primo dato la notizia che la capitale portoghese sarebbe stata la sede della Final Eight della massima competizione europea per club e oggi invece rilancia anche con i quattro ottavi di finale di ritorno e questo significherebbe che Juventus-Lione e Barcellona-Napoli si disputerebbero in campo neutro. La decisione finale sarà presa nella riunione del Comitato Esecutivo dell'Uefa prevista per il prossimo 17 giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA