Barcellona-Napoli, de Jong infortunato. Anche Pedri rischia di non esserci

Una pessima notizia per il Barcellona di Xavi, che aspetta il Napoli di Calzona tra pochi giorni per la gara di ritorno in Champions League.

Dopo il match di campionato di ieri, infatti, i blaugrana fanno la conta degli infortunati. Soprattutto viste le condizioni di Frankie de Jong. Come riportato dal club attraverso canali ufficiali, infatti, gli accertamenti effettuati hanno confermato che il giocatore olandese ha rimediato una distorsione del legamento laterale della caviglia destra.

Secondo le tempistiche blaugrana, de Jong non sarà a disposizione per Barcellona-Napoli di Champions League del prossimo 12 marzo in Catalogna. Una condizione da poter condividere forse anche con Pedri, che ieri ha lasciato il campo malconcio al termine del primo tempo.

Gli esami effettuati, secondo il club, hanno confermato che il giocatore spagnolo ha una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra. Un problema che difficilmente gli permetterà di essere al meglio per la sfida europea con gli azzurri.