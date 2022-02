Fabian, punti di sutura a fine gara: Anguissa, risentimento muscolare

Una vera e propria battaglia quella del Camp Nou per il Napoli, uscito anche con qualche problema fisico di troppo al termine del match. Tra i protagonisti anche Frank Anguissa: il centrocampista azzurro è uscito nel finale del match al Camp Nou perché ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra, da valutare al rientro domani.

Problemi anche per Fabian Ruiz: lo spagnolo ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, suturata con alcuni punti a fine gara dopo aver lasciato il campo con la maglia sporca di sangue. Era uscito dal campo malconcio anche Piotr Zielinski: per il centrocampista polacco solo un affaticamento, come confermato anche da Spalletti in conferenza.