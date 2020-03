LEGGI ANCHE

«Abbiamo già chiarito quanto accaduto, non dovevamo spingerci fino a quel punto».chiede scusa ai tifosi e alla sua squadra dopo gli episodi dell'ultima settimana durante il Clasico contro il Real Madrid. Le offese del suo vice ai calciatori "beccate" dalle telecamere hanno fatto notizia nell'ultima settimana ma l'allenatore del Barcellona in una intervista a El Periodico ha subito riportato tutto alla tranquillità.In casa blaugrana, però, ora tiene banco anche il caso: il centrocampista brasiliano, che si è visto anche aldue settimane fa, non si è allenato con la squadra oggi per un guaio alla caviglia destra che lo metterà ko per la sfida contro la Real Sociedad di domani. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori accertamenti ma al momento anche la sfida contro il Napoli inpotrebbe essere a rischio.