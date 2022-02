Napoli, Jesus per fermare Traoré: «Osimhen titolare, voleva giocare»

Barcellona-Napoli da vivere tutto, fino alla fine. Anche per Cristiano Giuntoli: «Credo saranno due partite belle e combattute, spero non ci sia la favorita e che il Napoli sia all'altezza dell'avversario che è molto forte» ha detto il ds azzurro. «Quest'anno sta passando un momento di trapasso epocale. Ma è sempre il Barcellona ed è molto forte, con investimenti importanti a gennaio. Spero il Napoli sia all'altezza di giocarsela alla pari».

Ha sciolto le riserve Luciano Spalletti e ha lanciato in campo Osimhen. «È andato bene al provino finale, Victor si sente bene e vuol giocare, un bene per noi» ha aggiunto Giuntoli a Sky Sport. «Spalletti ha messo forze fresche e fisicità dal lato di Adama Traore, che fa del fisico il suo punto di forza, ha scelto Juan Jesus per limitarlo il più possibile». Ai microfoni anche Anguissa: «Non so se è come una finale anticipata, ma spero che sia una bella e aperta sfida per tutte. A deciderla saranno i dettagli».