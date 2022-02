Napoli, Koulibaly recrimina: «Quello per il Barça non è rigore»

«Abbiamo avuto il carattere per fare gol, poi abbiamo sofferto ed abbiamo difeso molto bene secondo tempo». Kalidou Koulibaly promuove il suo Napoli dopo l'1-1 a Barcellona. «Potevamo gestire meglio nella ripresa, nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sofferto un po’ troppo ma uscire col pareggio è una bella cosa. Nella ripresa abbiamo deciso di essere compatti dietro, loro erano molto forti nella gestione palla. Peccato per il rigore, volevamo giocare di più nella ripresa ma non dimentichiamo chi avevamo di fronte: il Barcellona è un esempio in Europa»

LEGGI ANCHE Barcellona, Meret si tiene il pari: «Ecco cosa mi ha detto Fabian»

Adesso il ritorno. «Tra una settimana in casa nostra sappiamo di poter fare grandi cose con i nostri tifosi» ha aggiunto Koulibaly a Sky Sport. «Il rigore? Difficile, io sono un difensore e per me non c’è mai rigore. Se metti la mano fischiano subito: dobbiamo giocare con queste regole, ma abbiamo difeso bene e peccato per il rigore. Potevamo fare di più, ma il pareggio è bello e non dobbiamo dimenticare che il Barcellona è una gran squadra. Noi Napoli non dobbiamo essere timidi di fronte a certi avversari».