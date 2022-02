Barcellona-Napoli, la giornata live: Osimhen non scioglie la riserva

Inviato a Barcellona

Nel quartier generale che guarda alla statua di Colombo, tra velieri e possenti imbarcazioni, gli azzurri si preparano alla sfida di questa sera al Camp Nou delle 18.45. Il dubbio di ieri è ancora il dubbio di questa mattina: perché Victor Osimhen difficilmente sarà titolare con il Barcellona. Il nigeriano, appena sveglio, ha rassicurato sulle condizioni del suo ginocchio che appare sempre meno gonfio. Ma Spalletti è prudente e ha deciso di attendere ancora qualche ora prima di sciogliere la riserva. Magari è tutto deciso, ma l'intenzione è di non far trapelare nulla per quella sana, vecchia, cara pretattica che non fa mai male. Perché un conto è scendere in campo con Mertens e un altro con Osimhen. La squadra questa mattina ha svolto un leggero riscaldamento e dalle 11 è alle prese con una seduta tattica al video.

Visto l'orario del match, il pranzo è previsto per le 12.45: frutta secca, pesce, riso e frutta alla base della dieta del giorno.

Barcellona, in ogni caso, ha visto una piccola invasione di tifosi arrivati dall'Italia. E altri ne arriveranno quest'oggi. Nel settore ospiti attesi quasi 3.500 persone. È la prima volta, dopo il lockdown, che si torna a vedere uno spettacolo così bello: qui in Spagna hanno anticipato - rispetto all'Italia - la caduta delle restrizioni all'interno degli impianti sportivi.