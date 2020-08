LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è già sullo sfondo, a guardarla tra gli spettatori interessati anche diego Armando Maradona: «Sarà una partita apertissima, la squadra di Gattuso può tentare l'impresa guardando anche alla prestazione degli azzurri nella gara d'andata.guarderà sicuramente la partita di sabato sera: gli azzurri avranno senza dubbio un tifoso in più» ha confermato a Radio Kiss Kiss Stefano Ceci, agente dell'argentino.«Che sia campionato o Coppa Italia o Champions League, Maradona non perde una sola partita della sua squadra del cuore» ha continuato. «La sua esperienza afu particolare, scappò dopo l'infortunio alla caviglia e l'epatite. Non scoppiò mai l'amore. Ainvece è diventato ciò che tutti noi conosciamo» ha concluso Ceci.