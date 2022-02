Barcellona-Napoli anche sul mercato: Koulibaly resta un obiettivo per Xavi

Barcellona-Napoli domani in campo, per i Playoffs di Europa League. Barcellona-Napoli in estate anche sul mercato. Al club catalano, infatti, interessa più di un calciatore azzurro: tra questi, sicuramente Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da Sport, il centrale difensivo del Napoli resta un obiettivo di mercato per una squadra che deve sicuramente rinforzarsi in difesa e può essere attratto dall'occasione Kalidou. Il franco-senegalese, infatti, ha il contratto in scadena con il Napoli nel 2023 e il club azzurro non vuole arrivare in scadenza per rischiare di perderlo a zero.

Stesso discorso per Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo piace da sempre ai blaugrana che però ora hanno trovato un certo equilibrio in mezzo al campo. Difficile pensare un investimento importante per l'andaluso di Spalletti.