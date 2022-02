Barcellona, Meret si tiene il pari: «Ecco cosa mi ha detto Fabian»

Torna protagonista Alex Meret, il portiere azzurro di nuovo titolare al Camp Nou. «Il rigore non l’ho rivisto, la deviazione era leggera ma se l’arbitro ha deciso così dobbiamo accettarlo. Fabian prima del rigore? In realtà mi ha detto che non sapeva dove potesse tirarlo» ha ammesso il portiere in conferenza.

«Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa meno, ma è normale in questo stadio e contro il Barcellona» ha detto Meret. «Siamo contenti per il pareggio, tiene tutto aperto. Peccato per il loro gol su rigore, ma hanno attaccato tanto e hanno sbagliato molto, quindi alla fine il pareggio è il risultato più giusto. In allenamento cerco sempre di dare il meglio, quando gioco do il massimo».