Ounas pensa già al Camp Nou: «Prossima fermata Barcellona»

Gli infortuni in contemporanea di Hirving Lozano e Matteo Politano lasciano al Napoli un grande buco sul lato destro dell'attacco azzurro. Un buco che Spalletti dovrà risolvere con situazioni di ripiego - come la scelta di Elmas nel match di sabato contro l'Inter - o con l'utilizzo dell'unico altro esterno offensivo rimasto a disposizione oltre Insigne, come Adam Ounas. L'algerino ha risolto finalmente i problemi fisici avuti dopo la Coppa d'Africa e sui social pensa già al Camp Nou: «Prossima fermata: Barcellona» ha scritto Ounas ai fan. Ci sarà spazio anche per lui nella super sfida catalana?

