Barça-Napoli, Insigne copre solo ma Anguissa sa sdoppiarsi in campo

MERET 6

Qualche rinvio lo fa in maniera bislacca ma partecipa all’uscita dal basso. Il Barcellona arriva molte volte al tiro in modo pericoloso ed attento in una deviazione finale.

DI LORENZO 6,5

Tra Jordi Alba e Ferran Torres il coefficiente di difficoltà è molto altro: qualche minuto per prendere le misure, poi tra interventi e in altre chiusure.

RRHAMANI 5,5

Non sempre riesce a seguire i movimenti di Ferran Torres, soprattutto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati