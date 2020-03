LEGGI ANCHE

Nuovi aggiornamenti riguardo, il big match di Champions League che si giocherà al Camp Nou tra qualche settimana e che rischia di giocarsi a porte chiuse per i provvedimenti del Governo spagnolo contro il coronavirus . Già verso la chiusura gli stadi di Valencia-Atalanta e Getafe-Inter traed Europa League, a rischio anche il match tra catalani e azzurri.A fare chiarezza è intervenuta anche, presidente del Consiglio superiore dello Sport in, che ha voluto rassicurare: «Ad oggi Napoli non è una zona a rischio, quindi nessuna misura è stata adottata per il match di Champions. Ma è ovvio che la situazione è in evoluzione e manca ancora un po' di tempo per la partita» si legge nelle parole riportate da Mundo Deportivo. «Se si giocasse domani, sarebbero consentiti gli accessi ai tifosi, ma decideremo nei prossimi giorni sul da farsi».