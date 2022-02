Barcellona-Napoli, solo tre volte gli azzurri hanno vinto in Spagna

Da Fonseca a Politano, dalla Coppa Uefa 1992 all'Europa League 2020, passando per la Champions League 2011. Sono state tre le partite vinte dal Napoli in Spagna, dove la prima gara europea venne disputata il 16 settembre del 1987 nello stadio del Real Madrid senza spettatori, a causa di una squalifica decisa dall'Uefa a carico del potentissimo club spagnolo: finì 2-0 per i Blancos nel primo match di Coppa dei Campioni, due settimane dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati