Barcellona-Napoli senza Osimhen? Stop precauzionale, salta la rifinitura

Mattinata complicata per Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli che non ha svolto insieme con i compagni allenamento di rifinitura al Konami Center. L’azzurro è rimasto a parte e non ha lavorato con il resto del gruppo nell’ultima sgambata mattutina prima di partire per Barcellona, dove domani sera si giocherà la gara di Europa League contro i catalani, a causa di un sovraccarico al ginocchio destro.

Problema che però non dovrebbero metterlo fuori causa per la sfida di domani in Europa: l'assenza della punta in allenamento era solo a scopo precauzionale, per evitare altri problemi. Osimhen, infatti, sarà aggregato alla squadra azzurra che partirà alle 16 da Capodichino alla volta di Barcellona. Alle 18.30 la conferenza pre gara di Luciano Spalletti e Fabian Ruiz dallo stadio Camp Nou in cui si proverà a capire l’undici che domani affronterà i catalani.