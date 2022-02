Barcellona-Napoli, riecco Kovács: giallo facile e un precedente azzurro

Ha già incrociato due italiane quest’anno, l’Inter in Champions League (0-0 contro lo Shakhtar) e la Roma in Conference League (4-0 allo Zorya), stavolta sarà il turno del Napoli. István Kovács, l’internazionale dalla Romania classe 1994, è il fischietto designato dall’Uefa per dirigere Barcellona-Napoli, match che si disputerà giovedì pomeriggio al Camp Nou. Con lui ci saranno i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, oltre al IV uomo Horatiu Fesnic. Al VAR, invece, il tedesco Bastian Dankert.

Fischietto dal cartellino giallo facile (5,33 quelli di media nelle notti europee per lui fin qui), Kovács ha già potuto incrociare il Napoli una volta in carriera: nella stagione 2019/20, infatti, fu proprio lui a dirigere Genk-Napoli, seconda giornata di Champions League, che si concluse 0-0. Gli azzurri di Ancelotti e poi Gattuso riuscirono a passare il girone in quell’occasione e incontrarono proprio il Barcellona agli Ottavi del torneo.