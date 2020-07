LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ilnon deve preoccuparsi del Var o degli arbitri, ma della bassa qualità del calcio che oggi esprime». Così l'ex stella del calcio brasiliano Rivaldo ha parlato della sua ex squadra spagnola in un evento Betfair: «Devono lavorare per tornare ai livelli fatti vedere qualche anno fa, quel gioco che ha fatto innamorare il mondo. Anche se sono ancora in corsa per il campionato è evidente che vivano un momento negativo, ma usare gli arbitri come alibi per stampa e tifosi non va bene».«Il campionato, però, sarà sempre alla portata, quello che maggiormente mi preoccupa vedendo le ultime gare giocate è la, un trofeo che per ildovrebbe essere obiettivo ogni anno» ha continuato il brasiliano. E la Champions vedrà i blaugrana opposti al Napoli ad agosto. «Senza pubblico, con unmolto carico, può essere molto pericoloso per il Barça. E se riusciranno a passare il turno dovranno lavorare molto per essere all’altezza delle altre».