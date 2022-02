Barcellona, Spalletti non ci sta: «Il rigore per loro era inesistente»

L'1-1 lascia aperta la porta a tutto. Anche ai sogni del Napoli di Luciano Spalletti: «Ci siamo abbassati troppo e con loro è un problema. Non dovevamo farlo, ma la loro qualità è indubbia e sei portato a concedergli qualcosa» le parole dell'allenatore azzurro al fischio finale di Barcellona-Napoli «Ci sono momenti dentro la partita dove non riusciamo ad organizzare una pressione alta e dove si riporta palla indietro e gli altri ti vengono addosso senza che ti diano il tempo di organizzare una ripartenza. In certe cose dobbiamo ancora crescere».

«Nel primo tempo siamo stati alla pari, nel secondo abbiamo sofferto un po’ ma possiamo mettere a posto le cose. Il rigore? Con tutta l’onestà, dico che meritavano il pareggio ma il rigore è inesistente: la palla non cambia direzione, la tocca col mignolo e la palla va dentro l’area» ha continuato Spalletti a fine gara. Il futuro è rossoblu tra Cagliari e il ritorno contro il Barcellona «Una gara di maturazione? Se usiamo bene ciò che è successo, sì. Possiamo ripetere per tutta la partita certe scelte, ammucchiarsi dietro ci costringe a soffrire ed è una scelta: quando abbiamo pressato e recuperato palla, abbiamo creato problemi».