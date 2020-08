Il super match di Champions con il Barcellona si avvicina ed i tifosi iniziano a suonare la carica. «Una partita che vale una stagione» dicono, «e che potrebbe chiudere l'anno in bellezza, dopo la coppa Italia». Il risultato infatti sarebbe senza precedenti e per le strade della città già si respira aria di “finale”. Ma per superare gli ottavi gli azzurri devono essere al completo e l'incognita Insigne, fa ancora tremare mister Gattuso.

LEGGI ANCHE Barça-Napoli, speciale di 16 pagine ​gratis con Il Mattino di sabato 8 agosto

«Speriamo che possa giocare – dicono i tifosi – perchè abbiamo bisogno di tutti in questa partita. Soprattutto del nostro Lorenzo che se fosse in forma potrebbe fare la differenza. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo il dovere di provarci perchè il passaggio del turno è a portata di mano. Sarebbe un sogno e crediamo che i nostri ragazzi siano in grado di farcelo vivere».



Ultimo aggiornamento: 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che domani non chiedono altro che il passaggio del turno.«In Spagna dobbiamo andare per vincere – continuano – e per farlo dobbiamo giocare la partita della vita. Il Barcellona ha più esperienza di noi e quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare tutte le occasioni. Bisogna giocare senza chiudersi in difesa ma per farlo bisogna avere “fame. In partite come queste, non c'è bisogno di fare tanti ragionamenti. Gli stimoli vengono da soli. Ma nonostante tutto, diciamo già grazie ai nostri ragazzi perchè ci hanno regalato un finale di stagione scoppiettante e pieno di soddisfazioni».