GOAl GOAL GOAL GOAL GOAL GOOOOAL!!!! @skeitaofficiel makes it 2-0 over Napoli at the half hour mark! What a pass from @andresiniesta8!!!!!



2011 Gamper, LIVE NOW: https://t.co/FfL2MoEPXw pic.twitter.com/gD1uWJZEwx — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 18, 2020

Doveva essere una serata di calcio, festa ed emozioni, in quasiasi caso, per tanti tifosi azzurri. Invece il Camp Nou è rimasto chiuso dopo l'emergenza coronavirus e, gara di ritorno degli ottavi di, è stata rinviata una settimana fa a data da destinarsi, vista la grande incertezza del calcio europeo.Il Barcellona, però, non ne voleva sapere di stare con le mani in mano così il club, sui social, ha pensato bene di twittare una (finta) diretta testuale di un altro Barcellona- Napoli , quello giocato nel Trofeo "Gamper" del 2011. In campoe Campagnaro, Villa e. Quella volta era andata benissimo ai padroni di casa (5-0 il risultato finale), chissà che alla prossima non possa finire meglio per gli azzurri.