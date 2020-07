LEGGI ANCHE

Tra la Lazio e il Dries Mertens sarà l'uomo simbolo degli azzurri in questa estate di calcio. «Sabato è una partita importante, anche se la gara a cui tutti guardano è quella di. Dobbiamo essere fiduciosi, può succedere tutto» ha detto il belga a Radio Kiss Kiss. «Giocare a porte chiuse è strano, ma ci siamo abituati ormai. Dove si gioca? Non facciamoci troppi problemi, dobbiamo andare lì e fare la nostra partita.è già carico e ci sta trasmettendo quello che sente. Se non hai convinzioni in partite come questa non ha senso giocare a calcio: dobbiamo andare lì e fare il nostro calcio».Un rapporto che si è allungato di altri due anni, ancora. «Rinnovo? Ho aspettato un po’ di tempo, ma alla fine è andato tutto per il verso giusto» ha continuato. «Futuro da dirigente? Il mio futuro è sabato, è fare gol, voglio pensare alla squadra e al campo, il mio ruolo è aiutare i miei compagni. Ho ancora due anni di contratto, non posso pensare ad altro. Osimhen ? Voglio aiutarlo a integrarsi, è sempre difficile arrivare da un’altra realtà, devi avere tempo per adattarti. Noi saremo importanti per questo, possiamo anche giocare insieme con Victor».