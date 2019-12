LEGGI ANCHE

Si giocherà a fine febbraio, ma da Napoli già in tanti pensano alla sfida contro il. Il match degli ottavi di Champions League farà da spartiacque alla stagione azzurra, prima al San Paolo e poi al Camp Nou. «Considerando quello che significa per tutti la Champions l’importante era arrivare già qualificati all’ultima del girone contro l’Inter. Era un gruppo complicato il nostro, ora dovremo stare attenti a non inciampare nelle prossime due gare che ci aspettano». A parlare è Ernesto Valverde , allenatore dei blaugrana che vogliono tornare a primeggiare in Europa.L'avversario degli azzurri ammette la superiorità, almeno sulla carta. «Siamo favoriti nello scontro con ilperché abbiamo la gara di ritorno in casa» - ha detto Valverde in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club - «ma la squadra azzurra è un avversario da rispettare e poi la Champions non è il campionato, basta un errore o dieci minuti giocati male per farti andare fuori. Dobbiamo imparare dagli errori commessi fin qui e migliorare».