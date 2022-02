Barcellona, il rammarico di Xavi: «Il gol del Napoli è in fuorigioco»

Xavi non ci sta: il Barcellona meritava di più. «Sono contento per quanto ho visto in campo. Abbiamo giocato bene, ma il risultato non è dei migliori, potevamo raccogliere di più. Credo che abbiamo creato tanto e per questo avremmo meritato di più. Ce la giocheremo Napoli, ma che peccato, non è una amichevole e dovevamo segnare».

«Anche contro l’Espanyol abbiamo avuto questo tipo di problemi, dobbiamo segnare di più. Gol del Napoli? C’era un fuorigioco, è stata una azione strana» ha continuato l'allenatore del Barcellona. «Dembele? È un ragazzo forte e maturo, sarà bravo a trasformare i fischi in applausi e in parte ci è già riuscito stasera con la sua prestazione».