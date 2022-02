Zielinski, un gol per il sogno: «In casa sarà un'altra storia»

«Ci siamo abbassati troppo nella ripresa e abbiamo rischiato di subire gol, ma a Napoli sarà un’altra partita». Napoli-Barcellona è già cominciata, parola di Piotr Zielinski: «Doveva esserci il cuore stasera, il Barcellona ha ottima qualità e dovevamo correre tanto. Alla fine è un buon risultato e siamo soddisfatti soprattutto di questo. Il gol? Segnare qui è bellissimo, c’erano mio padre e mio fratello allo stadio».

«Ci siamo abbassati troppo sia con l’Inter, sia stasera: dobbiamo tenere più palla e non essere contenti del risultato» ha continuato a Sky. «Sullo 0-1 dovevamo continuare a proporre il nostro gioco, se teniamo palla poi possiamo creare occasioni e se corriamo perdiamo energie ed è difficile creare in avanti. A Napoli mi aspetto qualcosa in più dal punto di vista qualitativo, creare qualche azione in più e tenere maggiormente palla davanti al nostro fantastico pubblico. Abbiamo già fatto vedere diverse volte in casa di poter giocare alla grande contro le big, sarà una grande serata e passeremo il turno».