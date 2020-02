LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo la sconfitta in Copa del Rey che è valsa l'eliminazione clamorosa dal torneo, il Barcellona deve fare i conti ancora con l'infermeria in queste ore. Dopo aver personelle ultime settimane, ora si guarda alla difesa: ieri seraha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco per un problema agli adduttori che tiene ancora in ansia Quique Setién.«Ma sto bene, c'è stato un piccolo sovraccarico, non è niente di grave» ci ha tenuto a precisare il difensore spagnolo a fine gara. «Non ho potuto fare un passo. Un vero peccato. Ci dispiace per la sconfitta. È difficile commentare perché siamo eliminati ma la sensazione è che abbiamo fatto un passo avanti nel gioco. Se le giochiamo tutte così, ne vinceremo tante». I catalani sono attesi tra due settimane a Napoli per l'andata degli ottavi di. «C'è abbastanza fiducia e talento in squadra vincere ancora la Liga e la Champions», ha concluso Piqué , che si sottoporrà ad esami medici in queste ore per capire la reale entità dell'infortunio.