Ultimo aggiornamento: 08:14

Una settimana alla sfida tra Napoli del Camp Nou, gara che deciderà quale delle due formazioni potrà volare verso Lisbona con in tasca la qualificazione all'ultimo round dellache si giocherà interamente in Portogallo.torna a sorridere: l'allenatore dei catalani ritrova in gruppo, il centrale difensivo che era stato fuori nell'ultima parte di campionato.Da diversi giorni, ormai, Lenglet ha ripreso a lavorare col gruppo e, se tutto dovesse procedere senza intoppi,lo avrà a disposizione contro ilil prossimo sabato in campo ritrovando così un elemento importante per la difesa catalana. Ilnel frattempo aspetta gli ultimi due giri di tamponi per i test anti-: domani e poi anche giovedì, i blaugrana si sottoporranno agli ultimi controlli prima della sfida agli azzurri.