Tre partite alla fine e il dubbio di non averlo più a disposizione.potrebbe salutare con anticipo Antoine Griezmann , l'attaccante francese ieri presente in campo nell'ultima vittoria delcontro il Valladolid e poi sostituito nel secondo tempo.«Gli esami fatti questa mattina hanno rilevato una lesione al quadricipite della coscia destra» ha comunicato ildal proprio sito ufficiale. L'infortunio sarà valutato giorno per giorno, ma con ogni probabilità il calciatore non sarà a disposizone per gli ultimi tre episodi della Liga di quest'anno. Il Napoli , a questo punto, potrebbe ritrovarlo direttamente inper la sfida del prossimo 8 agosto.