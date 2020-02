© RIPRODUZIONE RISERVATA

è un nuovo calciatore del Barcellona : l'attaccante ex Leganes è stato ufficializzato in queste ore dal club catalano direttamente dai propri canali social. Braithwaite è stato seguito dai catalani nelle ultime settimane, rinforzo necessario per Quique Setién che aveva a disposizione solo tre elementi in attacco per l'infortunio die Dembele.LEGGI ANCHE Haaland sulle orme dell'ex azzurro Michu: «Lui era il mio idolo» «Ilha pagato la clausola di acquisto del giocatore Martin Braithwaite e pertanto non è più contrattualmente legato al Club Deportivo Leganés. Il costo della clausola è di 18 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto con il Club per il resto della stagione e altri quattro anni fino al 30 giugno 2024 con la clausola rescissoria fissata a 300 milioni di euro» il comunicato del club. Braithwaite potrà essere utilizzato in Liga ma non incontro il Napoli , vista la chiusura ormai passata delle liste.