Il futuro di Samuel Umtiti sarà sicuramente lontano dal. Il club catalano ha ormai deciso per una cessione durante questa estate, cessione che permetterebbe l'ingresso di un po' di liquidità nelle casse blaugrana grazie anche al risparmio sull'ingaggio pesante che il difensore francese vanta inSecondo quanto riportato dal quotidiano Sport, ci sarebbe ancora il Napoli tra le interessate. Offerte da altri club non ne sono arrivate ale gli azzurri restano alla finestra, sempre in attesa di chiarire quale sarà il futuro di. Umtiti, a differenza di Gabriel (l'altro obiettivo della difesa) è comunitario e non creerebbe problemi alla lista di calciatori a disposizione di. Sul calciatore ci sarebbero anche Lazio, Roma e Torino.