Non basta l'umiliazione subita incontro il Bayern Monaco, nelle ultime ore ilha dovuto fare i conti anche con la positività al coronavirus di Samuel Umtiti . «Dopo i test PCR effettuati questo giovedì, il giocatore è risultato positivo al Covid-19. Il contagiato è asintomatico, sta bene ed è isolata a casa. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti. Inoltre, tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore sono state rintracciate per effettuare i corrispondenti test PCR» il comunicato del club catalano.Umtiti, che è stato anche un'idea di mercato per ilin difesa vista la sua condizione di quasi sicuro partente in blaugrana, non era a disposizione della squadra dila scorsa settimana nella sfida contro gli azzurri di Gattuso per un infortunio che l'ha tenuto fuori anche dai quarti di finale. Un'assenza che fa tirare un sospiro di sollievo alche non rischia di ritrovarsi con positività all'interno del gruppo.