Basic, quanta voglia di Napoli: «La Serie A è la sua priorità»

25 anni ancora da compiere e la certezza di poter essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Il croato Toma Basic lascerà la Francia e Bordeaux, che è stata casa sua negli ultimi anni, e il Napoli è tra i club più accreditati a portarlo a casa: il nome di Basic è sulla lista di Giuntoli già da tempo e lo scorso anno il ds napoletano non ha affondato il colpo per poter poi puntare sull’arrivo last minute di Bakayoko.

A confermare i contatti prolungati tra le parti ci ha pensato anche Adrian Aliaj, agente di Basic che a Napoli gestisce anche Amir Rrahmani: «È vero, qualche richiesta c’è, valutiamo quali possano essere le soluzioni migliori per il suo futuro. La Serie A è in cima ai suoi pensieri» ha confermato ai microfoni di Sky Sport senza però fare il nome del Napoli. Il costo del cartellino oscilla intorno ai 10 milioni più bonus, un’occasione di mercato visto anche il contratto in scadenza tra un anno.