Vacanze (quasi) finite per Lorenzo Insigne, atteso a Napoli nelle prossime ore per ritrovare il gruppo di Luciano Spalletti prima del nuovo ritiro a Castel di Sangro. Nel frattempo il capitano azzurro ha mostrato una foto sui social in cui guarda il match dei suoi compagni contro il Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE Live Bayern Monaco-Napoli 0-0 Gli azzurri soffrono ma reggono