Bayern-Napoli, nessun intoppo: tutti gli azzurri negativi al covid

Un'amichevole di lusso quella di domani in Germania per il Napoli, che dopo le uscite di Dimaro affronterà il Bayern Monaco di Nagelsmann a casa sua. Nessun intoppo per la truppa azzurra di Spalletti, tutta negativa si test anti covid effettuati ieri sera.

