Becao e Napoli più lontani: c'è l'Inter in pole position

Piace a tanti club in Italia Rodrigo Becao, il brasiliano difensore dell'Udinese che potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione visto il contratto sempre più verso la scadenza e i riflettori delle big italiane. Il calciatore è stato anche accostato al Napoli ma pare che al momento ci sia l'Inter in pole position per la prossima estate.

A confermarlo è lo stesso entourage del calciatore: «Il lavoro non si ferma. Anche con la chiusura della finestra di mercato europea, l'agenzia Antoniu's continua a lavorare con uno sguardo alle prossime opportunità di mercato. Abbiamo avuto incontri con l'Inter e l'Atalanta lavorando per la sessione estiva» il comunicato delle ultime ore.