LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilvince 2-0 e lo fa nel segno di Dries Mertens . Il belga guida i compagni nella vittoria contro la Danimarca in trasferta prima con l'assist - direttamente da calcio d'angolo - che permette adi sbloccare il risultato, poi con il bel gol che nella ripresa vale il raddoppio dei suoi.era partito titolare ed è stato sostituito solo al 80' minuto.Vince e convince il Portogallo di, trascinato dalla stella divista l'assenza di Cristiano Ronaldo. Il terzino del Napoli, però, resta a guardare in panchina nel largo 4-1 casalingo contro la Croazia. Elmas protagonista, invece, nella vittoria della sua Macedonia per 2-1 contro l'Armenia: il centrocampista azzurro, che si è procurato entrambi i rigori decisivi per la vittoria, ha giocato il match per intero.