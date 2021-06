Mertens, 45 minuti contro la Grecia: gol di Ounas in Algeria-Mauritania

Solo panchina per Dries Mertens nell'amichevole del suo Belgio contro la Grecia giocata ieri sera al King Baudouin Stadium di Bruxelles. L'attaccante del Napoli è stato inserito all'intervallo dal ct Martinez ma non è riuscito a lasciare il segno nel match finito 1-1 grazie alle reti siglate prima da Thorgan Hazard e e poi da Tzavellas.

Era partito dalla panchina anche Adam Ounas, esterno del Napoli che tornerà in azzurro in ritiro dopo il doppio prestito tra Cagliari e Crotone dell'ultima stagione. L'algerino è stato lanciato in campo all'ora di gioco e ci ha messo due minuti per timbrare il cartellino con il gol del momentaneo 3-1 che ha chiuso definitivamente la gara in favore dei suoi prima del poker finale.