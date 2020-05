LEGGI ANCHE

Poteva andare via due anni fa per una cifra monstre, ma le ultime due stagioni con la maglia del Torino non sono state indimenticabili. Così, dai 90 milioni chiesti da Cairo qualche mercato fa, ora Andrea Belotti potrebbe lasciare i granata per una cifra intorno ai, questa la valutazione dell'attaccante che potrebbe essere il prossimo sacrificio del club.In prima fila, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sono Fiorentina e Napoli , appaiate in vetta e per nulla spaventate dalle cifre visto che il calciatore guadagna al momento 2,5 milioni di euro a stagione. Ai viola potrebbe servire una punta, gli azzurri devono rinnovare l'attacco che potrebbe dire addio nella stessa estate ae Llorente. Più indietro restano ile la Roma, pronte a sferrare l'attacco se servirà.