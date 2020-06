LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rapporto importante quello tra Napoli , due società campane che il prossimo anno figureranno insieme ancora una volta in. Era successo due stagioni fa, ma senza troppa fortuna per i sanniti. Ora, invece, la storia potrebbe cambiare e la squadra giallorossa vorrebbe provare ad imparare dagli errori commessi la prima volta.«Bentornato amico mio. Applausi ae al suo Benevento », il messaggio lanciato dasu Twitter per la promozione dei sanniti. Un messaggio rinforzato anche dall'account social del Napoli: «Complimenti, bentornati in Serie A, ci rivedremo presto».