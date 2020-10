Filippo Inzaghi applaude i suoi, una squadra coraggiosa che ha messo in difficoltà l'avversario: «Quando affronti una squadra come il Napoli sai che rischi corri, ma faccio i complimenti ai miei: vedere gli azzurri esultare così per una vittoria a Benevento vuol dire che è stata messa in difficoltà e noi abbiamo fatto benissimo. Mi dispiace per la squadra, forse meritavamo un pareggio alla fine, ma per strappare punti al Napoli ti deve andare tutto bene».

«Siamo una matricola ma stiamo andando bene: abbiamo messo in difficoltà tutte le big e questo mi stupisce, non pensavo fossimo già così pronti» ha continuato a Dazn Inzaghi. «Per noi è un punto di partenza, al di là del risultato. Nel finale abbiamo chiuso in crescendo, non posso chiedere di più alla squadra ed era giusto uscire tra gli applausi».

