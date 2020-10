Il derby campano torna in serie A dopo due stagioni. Benevento e Napoli si sfidano allo stadio Vigorito. Si gioca alle 15 (entrano in mille, tutti residenti nel Sannio) e i sentimenti sono una cosa che nel mondo del calcio non esistono. Eppure sono di fronte non solo il fratelli Insigne in campo, ma anche Inzaghi e Gattuso che quasi fratelli lo sono stati per anni nel vincente Milan di Ancelotti.

Il Napoli comincia attaccando, gli stregoni si difendono con la linea alta. Grande pressione in campo da parte di ambo le squadre. Pochi varchi per gli azzurri, padroni del possesso palla ma neutralizzati appena si avvicinano all'area di rigore giallorossa.

Gli uomini di Inzaghi agiscono di ripartenza e danno l'impressione di poter dire la loro. Gattuso si arrabbia. Negli azzurri non c'è l'intensità delle prime gare. Un po' troppo statici i partenopei. Caprari ci prova su punizione ma il destro al 13' è impreciso. Al 17' Osimhen segna al primo tentativo ma è in fuorigioco. Risponde Roberto Insigne di testa su cross di Foulon.

LE FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

