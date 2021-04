Benitez e l'amore per l'Italia: «ADL voleva cambiare il Napoli»

Un progetto riuscito a metà quello di Rafa Benitez e il Napoli, un amore durato "solo" due anni ma che ha cambiato per sempre il club azzurro. «Il ricordo di Napoli è bellissimo. Abbiamo vinto due titoli, il rapporto con la città e i tifosi è stato fantastico» spiega l'allenatore spagnolo. «De Laurentiis è un po’ un visionario: venne a Londra per parlarmi, voleva un allenatore-manager con un ds come Bigon e lavorare insieme per cambiare la mentalità della squadra, della società».

LEGGI ANCHE Lavezzi, in Italia solo con il Napoli: «Magari torno per la partita d'addio»

Il futuro è tutto da scrivere. «A me piace competere e vincere, ma anche stare con i giovani perché mi piace insegnare» ha confessato Benitez a Sky Sport. «In Spagna in questo momento non c’è un progetto vincente, in Italia e Inghilterra si potrebbe fare. Innamorato di Napoli? Lì sono stato benissimo, Italia e Inghilterra sono due posti in cui sono stato bene ma è un po’ presto per sapere cosa accadrà in estate».