Benitez vota Napoli: «Può arrivare in finale di Champions»

«Il Napoli è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso e arrivare fino in fondo». Rafa Benitez vota il suo passato, quell'azzurro che ha conosciuto tra il 2013 e il 2015 sognando anche in Champions: «Hanno capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Spalletti vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito sta lavorando benissimo».

L'allenatore spagnolo svela anche un retroscena: «Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato già quando l'ho incontrato a novembre, lui mi ha risposto: No, non parliamone per scaramanzia. Ma alla fine credo che andrà così» ha detto Benitez. Che su Osimhen, aggiunge: «Victor mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto parlare di un singolo calciatore, è un gran lavoro di squadra quello degli azzurri».